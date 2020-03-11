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Eski CHP Milletvekili Fikri Sağlar’a 10 ay hapis

Eski CHP Milletvekili Fikri Sağlar, Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davadan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Sağlar'ın avukatı Erdal Işık, Ankara 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya ilişkin açıklama yaptı.

Işık, "Cumhurbaşkanı'na FETÖ'cü dediği için müvekkilimiz Sağlar'a Ankara 14. Ceza Mahkemesi hakaretten 10 ay hapis cezası verdi. Muhalefete yönelik düşünce ve ifade özgürlüğünü yok sayan hukuksuz karara karşı mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı.Işık'ın mahkeme kararına itiraz edeceği öğrenildi.

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