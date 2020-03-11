Milli Savunma Bakanlığı teröristlere vurulan son darbeyi açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü üyelerine darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Bakanlık yaptığı açıklamada 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini kamuoyuyla paylaştı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde bölücü terör örgütü üyesi 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" paylaşımı yapıldı.