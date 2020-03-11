HABER /  GÜNCEL

Milli Savunma Bakanlığı teröristlere vurulan son darbeyi açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü üyelerine darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Bakanlık yaptığı açıklamada 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini kamuoyuyla paylaştı.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde bölücü terör örgütü üyesi 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" paylaşımı yapıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Flaş kulis! Ali Babacan ile Ekrem İmamoğlu Palandöken'de buluştu mu?
Mülteciler sınırına dayanınca Miçotakis tutuştu! Türkiye'ye ödeme yapın
Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe itirafı
Brüksel'deki Türkiye-AB zirvesinde kapalı kapılar arkasında ne konuşuldu?
Sabiha Gökçen'deki uçak kazasına ilişkin ön rapor hazırlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan'ın cenazesinde Davutoğlu'nu görmezden geldi
ÖNCEKİ HABERLER
Şırnak’ta cezaevi firarisi 4 kişi yakalandı
Evde bakım maaşları 11 Mart'ta 4 ilde yattı yeni liste
Google'dan koronavirüs önlemi! Evden çalışılacak
Akrabadan 77 hakem! İşte Türkiye'deki hakem gerçeği
Bakan Akar ile Rus mevkidaşı ile Şoygu telefonda görüştü
Türkiye'de koronavirüs hangi ilde çıktı erkek hasta İstanbul'da mı?
Yorumlar