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Google'dan koronavirüs önlemi! Evden çalışılacak

ÇİN 'den dünyaya yayılan koronavirüs korkutucu boyutlara ulaştı. Her gün binlerce kişi hayatını kaybediyor. Büyük şirketler de koronavirüs için önlem almaya başladı. Google çalışanlarına evden çalışma izni verdi.

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Google, ABD'de yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 1000'e ulaşmasıyla Kuzey Amerika'daki ofisinde çalışanlarına evden çalışma çağrısı yaptı.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle dünya çapında pek çok şirket evden çalışma sistemine geçiyor. Google da evden çalışma sistemine geçen şirketler arasına katıldı. 

T24'te yer alan habere göre, ABD'de en çok vakanın görüldüğü eyaletlerden biri olan California merkezli Google, çalışanlarına 10 Nisan'a kadar evden çalışma çağrısı yaptı. Şirket, vakanın en çok görüldüğü yer olan Seattle'daki iş yerini daha önce boşaltmıştı.

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