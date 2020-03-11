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Angela Merkel'den korkutan açıklama! Nüfusun yüzde 60 ila 70'ine bulaşabilir

Dünya koronavirüs ile mücadele ederken Almanya Başbakanı Angela Merkel'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Merkel, ülkedekilerin yüzde 60 ile 70'ine koronavirüs (Kovid-19) bulaşabileceğini söyledi.

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Alman basınında yer alan habere göre, Şansölye Merkel, basına kapalı yapılan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Meclis Grubu toplantısında koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantıya katılanlara dayandırılan haberlerde Merkel, Almanya’nın koronavirüsle mücadelesinin uzun süreceğini belirterek, "Almanya’daki insanların yüzde 60 ila 70’ine virüs bulaşabilir." dedi.Merkel, virüsün yayılmasını yavaşlatmak için daha fazla etkinliğin iptal edilmesi gerektiğine işaret etti.

2 kişi hayatını kaybetti

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) birçok karşılaşmanın seyircisiz oynanmasına ilişkin kararı hatırlatan Alman Başbakanı, "Boş tribünlerin önünde oynanan karşılaşmalar bu ülkenin başına gelebilecek en kötü şey değildir." ifadesini kullandı.

Robert-Koch Enstitüsünün verilerine göre, ülkede şimdiye kadar 1296 kişide Kovid-19 tespit edildi, 2 kişi hayatını kaybetti.

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