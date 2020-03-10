Pentagon Sözcüsü Hoffman: Türkiye Patriot alamayacak

Türkiye'nin ABD'den istediği Patriot füzeleriyle ilgili ABD'den açıklama geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, pozisyonlarında yumuşama olmadığını ve S-400'leri iade etmediği sürece Türkiye'nin Patriot alamayacağını söyledi.

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ve Esed Rejimi'yle yaşanan İdlib gerilimiyle ilgili sonrası Türkiye'nin ABD'den istediği Patriot füzeleriyle ilgili soruya yanıt veren Hoffman,"Bakan Esper'in bu konudaki görüşü gayet açık, Türkiye S400'leri geri vermedikçe Patriot'ları alamaz" dedi.

Erdoğan, Abd yönetiminin patriot konusunda yumuşadığını söylemişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada ABD'nin Patriotlar konusunda yumuşadığını söylemişti. Erdoğan Patriotların satışının yapılması halinde ABD'ye Türkiye'nin bu sistemi de satın almaya hazır olduğunu söylediğini kaydetmişti.