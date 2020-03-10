Genelkurmay Başkanı kim? Yaşar Güler nereli eşi kimdir?

Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanı olmasının ardından genelkurmay başkanı Yaşar Güler oldu. Aslen Ardahanlı olan Yaşar Güler'in eşinin ismi Demet Güler...

Abone ol

Orgeneral Yaşar GÜLER, 1954 yılında Ardahan'da doğdu. Teğmen rütbesiyle 1974 yılında Kara Harp Okulundan mezun olan Yaşar Güler, 1975 yılında Muhabere Okulunu bitirdi.

1975- 1984 yıllarında çeşitli birliklerde Muhabere Takım ve Bölük Komutanlığı görevlerinde bulunan Yaşar Güler, 1986 yılında Kara Harp Akademisinden, 1988 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun oldu.

Tuğgeneral rütbesiyle; 2001-2003 yılları arasında 10'uncu Piyade Tugay Komutanlığı, 2003-2005 yılları arasında Gnkur. MEBS Plan Koordinasyon Daire Başkanlığı görevlerini yürütmüş, 2005 tarihinde Tümgeneralliğe terfi etti

Tümgeneral rütbesiyle; 2005-2007 yılları arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, 2007-2009 yılları arasında Gnkur. Eğitim Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve 2009 yılında Korgeneralliğe terfi etti

Korgeneral rütbesiyle; 2009-2010 yılları arasında Harita Genel Komutanlığı, 2010-2011 yılları arasında 4'üncü Kolordu Komutanlığı, 2011-2013 yılları arasında Gnkur. İstihbarat Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve 2013 Yüksek Askerî Şura Kararları ile Orgeneralliğe terfi ederek 2013-2016 yılları arasında Genelkurmay II nci Başkanlığı, 2016-2017 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 02 Ağustos 2017 Yüksek Askerî Şura Kararları ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atandı.

Yaşar Güler'in eşi ve çocukları : Yaşar Güler'in eşinin adı Demet Güler. Yaşar Güler ile eşinin bir çocukları ve iki torunları var. Yaşar Güler çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

15 Temmuz'da Akıncı Üssü'ne götürülmüştü

Orgeneral Yaşar Güler, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarıyla Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde darbeciler tarafından derdest edilerek Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığına götürülmüştü.

Güler, savcılıktaki ifadesinde, Akıncı Üssü'nde tutulduğu sırada FETÖ'nün darbe girişimi sonrası tutuklanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün kendisiyle darbeci askerler arasında temasları sağladığını belirterek, Akın Öztürk ile ilgili, "Benim yakalanıp getirilmemden bu saate kadar haberinin olmamasının mümkün olmadığını söylemeliyim. İçeri girerek bizzat gözlerimi bağlayan bezi kendisi açtı. O esnada odada ikimizden başka kimse olmadığını gördüm" ifadelerini kullanmıştı.