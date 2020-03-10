TFF'den kulüplere hakem çağrısı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve hakemlerin kulüpler tarafından en önemli gündem maddesi ve tartışma konusu haline getirilmesi nedeniyle üzüntü duyulduğunu belirterek, kulüplere çağrıda bulundu.

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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Türk futbolunun her daim ihtiyacı olan huzurun aksine Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanımız Sayın Zekeriya Alp, kurulumuz ve hakemlerimizin temel sorun gibi gösterilmesini doğru bulmamaktayız" ifadesi kullanıldı.

Açıklamaya şöyle devam edildi:

"Kaldı ki bu tartışmaların kimseye de bir faydası olmamakta, Türk hakemliğine de hiçbir şekilde artı sağlamamaktadır. Sayın Zekeriya Alp ve ekip arkadaşları, Türkiye'de en zor görevlerden birisini üstlenmiş olup Türk hakemliğinin en iyi seviyeye gelmesi için ellerinden gelen bütün çabayı göstermektedir. Kurulumuz, bugüne kadar özellikle genç hakemlerin yetişmesi başta olmak üzere birçok proje ile görevlerini başarıyla sürdürmekte, hakemlerimizin performanslarının en iyi noktaya gelmesi için büyük bir gayretle çalışmaktadır."

Bütün dünyada VAR sisteminin tartışıldığı ve hakem kararlarının eleştiri konusu yapıldığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak ülkemizde hakemlerimizin yönetimleri ile ilgili açıklamalar, eleştiri boyutunu aşmaktadır. Bu konuda daha dikkatli olunmalı, hakemlerimize saygı duyulmalıdır. Kulüplerimize çağrımız ivedilikle gündemlerinden MHK'yi çıkartmaları, maksadını aşan açıklamalardan kaçınmaları ve bir an önce sahaya dönmeleridir. Rekabet seviyesinin oldukça yüksek olduğu, her takımın hedefinin bulunduğu sezonun geri kalanında futbolun güzelliklerinin daha fazla konuşulacağına, tüm kulüplerimizin fair play, dostluk ve kardeşlik içerisinde yarışacaklarına inancımız tamdır."