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Uşak'ta kontrolsüz geçiş iki kişinin canını aldı

UŞAK'ta otomobiliyle kontrolsüz geçitten geçmeye çalıştığı sırada trene yakalandı. Tren otomobili metrelerce sürükledi, yaptığı sorumsuzluk otomobilindeki iki kişinin canına mal oldu.

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Uşak'ın Banaz ilçesinde yük treninin kontrolsüz hemzemin geçitte çarptığı ve metrelerce sürüklediği ticari araçta 2 kişi öldü 2 kişi de ağır yaralandı.

Olay Banaz ilçesi Corum köyü girişindeki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. İzmir-Afyon istikametine giden 34005 sefer sayılı yük treni kontrolsüz hemzemin geçitten geçmeye çalışan Mehmet Çalış idaresindeki 16 CDZ 03 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile tren aracı metrelerce sürükledikten sonra durabildi. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi ile kurtarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü Çalış ve Çiğdem Bakır'ın durumu ağır

Bölgeye gelen ekipler araç içerisinde bulunan Berat Çalış ve Gonca Sancar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, sürücü Çalış ve Çiğdem Bakır’ı ise ambulanslar ile ağır yaralı olarak Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi devam ederken, hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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