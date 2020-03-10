Kadir Topbaş'tan Şevket Kazan için taziye mesajı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş, Milli Görüş’ün önemli isimlerinden eski Adalet Bakanı Şevket Kazan’ın vefatı sonrası taziye mesajı paylaştı.Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski Başkanı Kadir Topbaş, Milli Görüş’ün önemli isimlerinden eski Adalet Bakanı Şevket Kazan’ın vefatı sonrası sosyal medya hesabınan açıklama yaptı.
Allah’tan rahmet diliyorum
Topbaş, Twitter'daki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:Türk siyasi hayatında iz bırakan devlet adamı Milli Görüş’ün Mümtaz isimlerinden değerli insan Şevket Kazan’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Ruhu şad mekanı Cennet olsun.
Türk siyasi hayatında iz bırakan devlet adamı Milli Görüş’ün Mümtaz isimlerinden değerli insan Şevket Kazan’a— Dr.Kadir Topbaş (@Kadir__Topbas) March 9, 2020
Allah’tan rahmet,ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum.
Ruhu şad mekanı Cennet olsun.