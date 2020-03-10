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Kadir Topbaş'tan Şevket Kazan için taziye mesajı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş, Milli Görüş’ün önemli isimlerinden eski Adalet Bakanı Şevket Kazan’ın vefatı sonrası taziye mesajı paylaştı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski Başkanı Kadir Topbaş, Milli Görüş’ün önemli isimlerinden eski Adalet Bakanı Şevket Kazan’ın vefatı sonrası sosyal medya hesabınan açıklama yaptı.

Allah’tan rahmet diliyorum

Topbaş, Twitter'daki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:Türk siyasi hayatında iz bırakan devlet adamı Milli Görüş’ün Mümtaz isimlerinden değerli insan Şevket Kazan’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Ruhu şad mekanı Cennet olsun.

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