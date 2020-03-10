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Koronavirüsten korunmak için sahte içki içtiler 44 kişi öldü

İran'da "alkol koronavirüsten koruyor" söylentisi nedeniyle alkol zehirlenmesinden ölenlerin sayısı 44'e yükseldi.

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İran koronavirüs salgınını en ağır şekilde yaşayan ülkelerden biri. Ülke genelinde ölü sayısı 291'e, vaka sayısı ise 8 bin 42'ye yükseldi. Ancak ülkenin karşılaştığı tek sorun bu değil. Son günlerde yayılan "alkol koronavirüsü iyileştiriyor" söylentisi yüzünden ölümler artmaya devam ediyor.İran'da alkol zehirlenmesi nedeniyle ölenlerin sayısı 44'e yükselmiş durumda. 

19 Şubat'ta Kum kentinde ortaya çıkmıştı

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 54 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, ölü sayısının 291'e çıktığını belirtti.

Toplam vaka sayısının 881 artarak 8 bin 42'ye ulaştığını kaydeden Cihanpur, 2 bin 731 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Covid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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