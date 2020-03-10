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Dilenciden şok itiraf: Cuma günleri en az 500 lira kazanıyorum

İhlas Haber Ajansı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde yaşayan bir dilenci her gün dilenmek için Erzurum’a geliyor. Günlük ortalama 200 lira kazandığını ifade eden adam, cuma günleri ise en az 500 lira kazandığını söyledi.

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Erzincanlı bir dilenci her sabah otobüsle Erzincan’ın Tercan ilçesinden Erzurum’a dilenmek için geliyor. Daha çok Palandöken ilçesi Yenişehir mahallesinde dilenen adam akşamları otobüsle tekrar Erzincan’a dönüyor.

Bir vatandaş tarafından görüntülenen dilenci her gün ortalama 200 lira kazandığını ve yemekleri de çevredeki lokantalarda yediğini belirterek Cuma günleri en az 500 lira kazandığını itiraf etti. Vatandaşların "400 lira kazanıyor musun?" sorusuna ise, “400 lira vız gelir en az 500 kazanıyorum” dedi.

Dilencinin kazandığı parayı itiraf ettiği videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine dilenen adama birçok kişi tepki gösterirken, yaşanan diyalog ise izleyenleri şaşkına çevirdi.

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