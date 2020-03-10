HABER /  POLİTİKA
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz
ADV Evinizi Taçlandıracak Yenilik Fırsatı!

Berna Laçin'in sahnesi iptal oldu suçlanan MHP'li Cemal Enginyurt'un tepkisi sert oldu

İnternet Haber özel içerik

Elazığ depremi sonrası skandal tweetle tepki çeken Berna Laçin yine gündemde. Laçin'in Ordu'daki oyunun sergileneceği salon iptal edilince onu hedef göstermekle suçlanan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, eleştirilere "Sayın @RTErdogan'a, hakaret edene gereği yapılmalı." diye yanıt verdi.

Abone ol

Berna Laçin'in Ordu'da "Hayal satıcısı" adlı oyunun sergilemesinin valilikçe “teknik nedenler” gerekçe gösterilerek iptal edilmesi yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"Hükümete hakaret eden Berna Laçin Ordu'da ağırlanıyor"

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, geçtiğimiz günlerde Laçin'in oyun sergileyecek olmasına tepki göstererek, twitter hesabından "Hükümete hakaret eden Berna Laçin Ordu'da ağırlanıyor. Ordu'yu AK Parti mi, CHP mi yönetiyor şaşırdık" diye yazmıştı.

Ordu Kültür Müdürlüğü Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nin büyük salonunda oyunun sergilenmesine bir gün kala, salonun ışıklarının arızalandığı bildirilerek salon iptal edildi.

Yaşanan gelişmeler sonrası muhalefet medyasında Cemal Enginyurt eleştiri oklarına maruz kaldı. "MHP’li vekil hedef gösterdi Berna Laçin’e sansür geldi" başlıkları atılan Enginyurt, Berna Laçin'i hedef göstermekle suçlandı.

"Üzülmedim hassasiyet göstererek iptal edenlere teşekkür ederim"

Haberler üzerine Twitter hesabından açıklama yapan Enginyurt, "Sayın @RTErdogan a,hakaret edene gereği yapılmalı." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Berna Laçin kendisiyle dalga geçin diyen Ahmet Hakan'a sert çıktı terbiye yoksunu Ahmet Hakan'dan Berna Laçin'e farklı tepki Berna Laçin'in Elazığ depremi paylaşımına soruşturma açıldı savcılık harekete geçti
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Mardin Derik'te eski caminin yıkımında küpler bulundu halk inşaat alanına koştu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Vahşet! Bir günlük bebeğini bezle boğup çöpe attı
İstanbul Avcılar'da ağabey dehşeti! 6 aylık bebeği balkondan aşağı attı
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde Corona virus önlemi
Benzin ve motorinde çok büyük indirim! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Putin kapıda 2 dakika bekletti iddiası için Erdoğan ilk kez konuştu
Kemal Kılıçdaroğlu açık açık söyledi: Vefa Selman bir yolsuzluk yapmış ise... 
ÖNCEKİ HABERLER
AÖL sınav tarihleri 2020 MEB açıklise sınavları ne zaman?
Fenerbahçe Beko maçına Koronavirüs önlemi
İngiliz bilim insanları 40 yıllık teoriyi kanıtladı gözyaşı şeklinde yıldız bulundu
İşte Trabzonspor'un Malatyaspor maçı kadrosu
Esad medyası Ali Babacan'ı dünyaya böyle servis etti!
Recep ayının 15'inde yapılacak ibadetler neler namazı kaç rekat?
Yorumlar 1 yorum