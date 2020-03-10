Berna Laçin'in sahnesi iptal oldu suçlanan MHP'li Cemal Enginyurt'un tepkisi sert oldu
Elazığ depremi sonrası skandal tweetle tepki çeken Berna Laçin yine gündemde. Laçin'in Ordu'daki oyunun sergileneceği salon iptal edilince onu hedef göstermekle suçlanan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, eleştirilere "Sayın @RTErdogan'a, hakaret edene gereği yapılmalı." diye yanıt verdi.Abone ol
Berna Laçin'in Ordu'da "Hayal satıcısı" adlı oyunun sergilemesinin valilikçe “teknik nedenler” gerekçe gösterilerek iptal edilmesi yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
"Hükümete hakaret eden Berna Laçin Ordu'da ağırlanıyor"
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, geçtiğimiz günlerde Laçin'in oyun sergileyecek olmasına tepki göstererek, twitter hesabından "Hükümete hakaret eden Berna Laçin Ordu'da ağırlanıyor. Ordu'yu AK Parti mi, CHP mi yönetiyor şaşırdık" diye yazmıştı.
Ordu Kültür Müdürlüğü Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nin büyük salonunda oyunun sergilenmesine bir gün kala, salonun ışıklarının arızalandığı bildirilerek salon iptal edildi.
Yaşanan gelişmeler sonrası muhalefet medyasında Cemal Enginyurt eleştiri oklarına maruz kaldı. "MHP’li vekil hedef gösterdi Berna Laçin’e sansür geldi" başlıkları atılan Enginyurt, Berna Laçin'i hedef göstermekle suçlandı.
"Üzülmedim hassasiyet göstererek iptal edenlere teşekkür ederim"
Haberler üzerine Twitter hesabından açıklama yapan Enginyurt, "Sayın @RTErdogan a,hakaret edene gereği yapılmalı." ifadelerini kullandı.
Berna Laçin'in Ordu da sahneye koyacağı oyun iptal edilince,sözcü gazetesi,sol troller,şahsımı hedef almışlar"MHPli Vekil hedef gösterdi,salon iptal edildi"demişler. Üzülmedim,Hassasiyet göstererek iptal edenlere teşekkür ederim.— Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) March 10, 2020
Sayın @RTErdogan a,hakaret edene gereği yapılmalı.