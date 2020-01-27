HABER /  MEDYA

Berna Laçin kendisiyle dalga geçin diyen Ahmet Hakan'a sert çıktı terbiye yoksunu

Berna Laçin, hakkında soruşturma açılmasına karşı çıkan Ahmet Hakan'ın "dalga geçin küçümseyin" sözlerine sosyal medyadan "Böyle aslına bakmadan salt çamur at yarışı ! Böyle bir terbiye yoksunu uslüp!" diye yanıt verdi.

Oyuncu Berna Laçin'in Elazığ'da 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili tepki çeken paylaşımını değerlendiren Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısı, polemiğin fitilini ateşledi.

Ahmet Hakan "Soruşturmayı değil küçümsenmeyi hak ediyor" demişti

Laçin hakkında soruşturma başlatılmasını yanlış bulan Hakan, "Dalga geçilmeyi, kınanmayı, ayıplanmayı, küçümsenmeyi hak ediyor" diye yazdı.

"Başkalarının lafınla dedikodu üretme çabası"

Ahmet Hakan'ın bu sözlerine Laçin'den yanıt gecikmedi. Twitter hesabından açıklama yapan oyuncu, "Pes! Böyle bir yalan, böyle bir trolleme, böyle başkalarının lafınla dedikodu üretme çabası ! Böyle aslına bakmadan salt çamur at yarışı ! Böyle bir terbiye yoksunu uslüp! N’oldu! Dün Kızılay’a azıcık laf söyleyince azarlayan çok mu oldu! " ifadelerine yer verdi.

Laçin ne demişti?

Laçin, depremin 6.5'e çekilerek devletin Elazığ ve Malatya’ya vergi muafiyeti getirilmesini istediğini iddia etmişti. Depremi revize eden kurum devletin resmi kurumu AFAD değil Kandilli Rasathanesi olmuştu.

İlgili Haberler
Berna Laçin'in Elazığ depremi paylaşımına tepki yağdı Twitter'da TT oldu
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Berna Laçin'in Elazığ depremi paylaşımına soruşturma açıldı savcılık harekete geçti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Numan Kurtulmuş'tan deprem açıklaması! Üzerimize düşeni yapacağız
Afganistan'da 83 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği kazada telsiz konuşmaları ortaya çıktı
Elazığ depreminde 7 kişiye mezar olan Aykent apartmanı ile ilgili şok iddia
Ankara-İzmir YHT hattında obruk şoku! Prof. Dr. Can Ayday açıkladı
Koronavirüsü Türkiye'ye de mi sıçradı İzmir'de büyük korku
ÖNCEKİ HABERLER
EKPSS başvurusu yapma 2020 EKPSS başvuru ücreti kaç para?
Slovenya Başbakanı Marjan Sarec istifa etti
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar
Antalya'da narenciye işleme tesisinde yangın
AÖF kayıt yenileme ekranı ANASİS açıldı AÖF bahar dönemi kayıt yapma
Vanessa Laine Bryant instagram hesabı var mı Vanessa Bryant öldü mü?
Yorumlar 1 yorum