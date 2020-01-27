Berna Laçin kendisiyle dalga geçin diyen Ahmet Hakan'a sert çıktı terbiye yoksunu

Berna Laçin, hakkında soruşturma açılmasına karşı çıkan Ahmet Hakan'ın "dalga geçin küçümseyin" sözlerine sosyal medyadan "Böyle aslına bakmadan salt çamur at yarışı ! Böyle bir terbiye yoksunu uslüp!" diye yanıt verdi.

Oyuncu Berna Laçin'in Elazığ'da 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili tepki çeken paylaşımını değerlendiren Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısı, polemiğin fitilini ateşledi.

Ahmet Hakan "Soruşturmayı değil küçümsenmeyi hak ediyor" demişti

Laçin hakkında soruşturma başlatılmasını yanlış bulan Hakan, "Dalga geçilmeyi, kınanmayı, ayıplanmayı, küçümsenmeyi hak ediyor" diye yazdı.

"Başkalarının lafınla dedikodu üretme çabası"

Ahmet Hakan'ın bu sözlerine Laçin'den yanıt gecikmedi. Twitter hesabından açıklama yapan oyuncu, "Pes! Böyle bir yalan, böyle bir trolleme, böyle başkalarının lafınla dedikodu üretme çabası ! Böyle aslına bakmadan salt çamur at yarışı ! Böyle bir terbiye yoksunu uslüp! N’oldu! Dün Kızılay’a azıcık laf söyleyince azarlayan çok mu oldu! " ifadelerine yer verdi.

Pes! Böyle bir yalan, böyle bir trolleme, böyle başkalarının lafınla dedikodu üretme çabası ! Böyle aslına bakmadan salt çamur at yarışı ! Böyle bir terbiye yoksunu uslüp! N’oldu! Dün Kızılay’a azıcık laf söyleyince azarlayan çok mu oldu! — berna lacin (@bernalacin35) January 27, 2020

Laçin ne demişti?

Laçin, depremin 6.5'e çekilerek devletin Elazığ ve Malatya’ya vergi muafiyeti getirilmesini istediğini iddia etmişti. Depremi revize eden kurum devletin resmi kurumu AFAD değil Kandilli Rasathanesi olmuştu.