Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği kazada telsiz konuşmaları ortaya çıktı

Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasının nedeni açıklandı. Pilot hatasının olduğu iddia edilen kazayla ilgili LA Polisi resmi açıklamasında neden olarak hava koşullarını gösterdi.

Eski yıldız basketbolcu NBA efsanesi Kobe Bryant (41), Kaliforniya'daki bir helikopter kazası sonucunda hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin sayısının 9 olduğu açıklandı. California eyaletinin Calabasas kenti yakınlarındaki kazada daha önce 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan yetkililer, yaşamını yitirenlerin sayısının 9 olduğunu duyurdu.

41 yaşındaki Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna da hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren diğer 7 kişinin kimlikleri ve kazanın nedeni belli oldu.

Sis tabakası havayı etkiledi

Los Angeles Polis Departmanı kazanın nedeninin hava koşulları olduğunu resmen doğruladı. Polis sözcüsü yapığı açıklamada kalın sis tabakasının havayı kapladığı koşullarda yapılan uçuş kaza nedeni olarak doğrulandı.





'Görüş mesafesi en az 2.8 mil olması gerekiyordu'

Polis sözcüsü Joe Rubenstein'ın açıklaması şöyle; 'Kaza anındaki hava koşulları bizim uçuşlar için belirlediğimiz minimum standartların altında. Havada sis uçuşa engel olacak kadar fazlaydı. Görüş mesafesi en az 2.8 mil olması gerekiyordu.' dedi.





'Çok alçaktasınız'

Kulenin, helikopterin pilotuna telsiz üzerinden yaptığı uyarı ortaya çıktı. Helikopterin alçaktan uçtuğunu fark eden kulenin hemen pilotla temasa geçtiği belirtildi. Kule ilk önce telsiz üzerinden pilota; 'Çok alçaktasınız.' uyarısı yapıyor. Kule bu uyarısını tekrar yaptıktan sonra helikopterden radardan tamamen yok oluyor.

Pilotun kimliği ortaya çıktı

Kazada ölen kişilerden olan helikopterin pilotunun da kimliği ortaya çıktı. Pilotun isminin Ara Zobayan olduğu açıklanırken, Kobe'nin helikopterinin pilotluğunu yapıyordu. Kazanın nedeni pilotun sisli havaya rağmen uçması olarak gösterilirken Zobayan'ın VHF Kurallarına (Görerek uçma) göre sisli havalarda uçma izni ve tecrübesi bulunuyordu.

Pilotaj hatası

TMZ'den aktardığı iddiaya göre kaza sadece 15 dakika içerisinde gerçekleşti ve yoğun sisli havaya rağmen helikopter kaldırıldı. Yoğun siste yönünü kaybeden ve güneye doğru yükselen helikopterin kaza yapmasının en büyük sebebinin pilotaj hatası olduğu iddia ediliyor.

15 dakika boyunca olduğu yerde daire çizdi

TMZ'nin haberinde saat 09:30'da Burbank Havalimanı'ndaki kontrol kulesi ile temasa geçen helikopter pilotu, 15 dakika boyunca olduğu yerde daire çizdi ve görüş açısının darlığı nedeniyle batıya yöneldi. Saat 09:40 civarında ise daha yoğun bir havayla karşılaşan pilot, helikopteri güney yönüne döndürdü. Bu çok kritik bir hamle oldu çünkü güneyde dağ bulunuyordu. Bu dönüş sırasında 1200 feetten 2000 feete kadar helikopterin yükseldiği ve kazayı da bu tırmanışın getirdiği ileri sürülüyor. Saat 09:45 olduğunda ise 1700 feet yükseklikte dağa çakılan helikopterden maalesef kurtulan olmadı. 161 knot hızla (298 km) dağa çakılan helikopterin anında alev aldığı da görgü tanıklarıtarafından paylaşıldı.







5 kişinin kimlikleri belli oldu

NBA Efsanesi Kobe Byrant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın yaşamını yitirdiği helikopter kazasında ölenlerin sayısının 9 olduğu açıklandı. Kaza sırasında helikopterde bulunan helikopterin pilotu Ara Zobayan, Orange Coast College beyzbol takımının koçu John Altobelli (56), kızı Alyssa Altobelli, eşi Keri Altobelli, ayrıca Orange County basketbol takımının asistan koçu Christiana Mauser de hayatını kaybedenler arasında yer alıyor. John Altobelli'nin kardeşi yaptığı resmi açıklamayla abisinin eşinin ve yeğeninin helikopterde bulunduğunu resmen doğruladı.



