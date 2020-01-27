Neymar golden sonra Kobe Bryant'ı unutmadı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), Lille'i 2-0 yendi. Neymar, Lille maçında attığı golden sonra Kobe Bryant'ı andı.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), Lille'i 2-0 yendi.
Ligue 1'in 21. haftasının kapanış maçında, lider PSG ile Lille karşılaştı. Misafir ekip PSG, Neymar'ın 28'inci ve 52'nci (penaltıdan) dakikadaki golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Lille'de oynayan milli futbolcu Zeki Çelik, 90 dakika sahada kaldı.
Puanını 52'ye yükselten PSG, liderliğini sürdürdü.
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