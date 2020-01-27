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Mahmud Abbas ABD Başkanı Trump'ın telefonuna çıkmadı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonla görüşme isteğini reddetti.

Filistin yönetiminden adının açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkilinin AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Trump'ın telefonla görüşme isteği, Abbas tarafından kabul edilmedi.

Görüşme talebinin birkaç gün önce geldiğini belirten kaynak, daha fazla ayrıntı vermedi.

İşgal planına tepki

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da 28 Ocak'ta yapacağı görüşmeden önce "Yüzyılın Anlaşması" planını açıklayacağını duyurmuştu.

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