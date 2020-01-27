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Almanya'da darbeci Sisi'ye nişan verilecek! Ülkede tartışma yarattı

Almanya’nın Dresden kentindeki Semper Opera Balosunun, Aziz Georg Nişanı'nı bu yıl Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye vereceğini açıklaması ülkede tartışma konusu oldu.

Almanya’nın Dresden kentinin sembolleri arasında yer alan tarihi bir kültür sanat evinin Sisi'ye ödül verecek olması, özellikle sosyal medya kullanıcıları arasında "Darbeci bir diktatöre nasıl böyle bir ödül verilir?" tartışmasına yol açtı.

Ülke ikiye bölündü

Söz konusu ödüle Sisi'nin layık görülmesi sosyal medyada birçok kişi tarafından eleştirilirken, bir kesim ise destekledi.

Semper Opera Balosu Sanat Direktörü Hans-Joachim Frey, gelen tepkiler üzerine verdikleri Sisi kararını savundu.

Sanat yoluyla bölgeler arasında köprüler kurmayı amaçladıklarını kaydeden Frey, bu kararın siyasi olmadığını ileri sürdü.

Söz konusu ödüle 2009 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2017'de de Romanya'nın 6. Cumhurbaşkanı Klaus Johannis layık görülmüştü.

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