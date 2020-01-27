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Süleyman Soylu'dan İstanbul depremi açıklaması! Beklenen olası deprem 7.5

ELAZIĞ depremi sonrası İstanbul'daki olası deprem de çok konuşuluyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da beklenen depremle ilgili hazırlıklar hakkında konuştu.

Türkiye deprem gerçeğiyle cuma akşamı bir kez daha yüzleşti. Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6.8'lik depremin ardından İstanbul'da yaşayanların aklında da aynı soru var: İstanbul'da deprem olduğunda ne olacak.

İstanbul'daki depremle ilgili çok ciddi çalışıyoruz

CNN Türk canlı yayınına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olası bir depremin senaryoları üzerinde çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi: 

"İstanbul’da 7.5’lik bir deprem bekliyoruz. Beklenen olası deprem 7.5. Depremin olası senaryosunu ciddi biçimde çalışıyoruz. Deprem oldu Topkapı Sarayı’ndaki bütün hazinelerin nasıl korunacağından tutun vatandaşlarımızın toplanma yerlerindeki ihtiyaçlarına kadar çok kompleks bir çalışma bu."

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