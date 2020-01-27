Burak Yılmaz duyurdu: Beşiktaşlı futbolculardan anlamlı Elazığ kararı

Beşiktaş Kaptanı Burak Yılmaz, Elazığ'daki depremzedeler için takım olarak 300 bin TL bağış yapacaklarını açıkladı.

TV8'de Acun Ilıcalı'nın başlattığı Elazığ ve Malatya'daki depremzede vatandaşlarımız için düzenlenen yardım kampanyasına Beşiktaşlı futbolcular da katıldı.

Canlı yayına bağlandı, 300 bin lira bağışı açıkladı

Beşiktaş Kaptanı Burak Yılmaz, yayına bağlanarak yaptığı açıklamada "Futbolcu kardeşlerimiz olarak biz 300 bin TL yardımda bulunuyoruz" dedi.

Acun Ilıcalı teşekkür etti

Acun Ilıcalı da Beşiktaşlı futbolcuların duyarlı davranışı üzerine üzerine "Çok teşekkür ediyorum Burak. Bu duyarlılığa sahip olmak çok güzel. Beşiktaş camiasına ne mutlu ki, böyle duyarlı futbolcuları var" ifadelerini kullandı.

Özdilek'ten 1 milyon

Kanalın yayınına bağlanan iş adamı Hüseyin Özdilek, 1 milyon TL bağışta bulundu.. Özdilek "Allah devletimize milletimize zeval vermesin" ifadelerinde bulundu.

Rekor bağış Cemil Kazancı'dan

Acun Ilıcalı'ya SMS mesajı atan Cemil Kazancı ise 2 milyon TL bağışladığını açıkladı. Böylece, programın rekor bağışı Cemil Kazancı'dan gelmiş oldu.