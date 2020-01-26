Konyaspor Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
Süper Lig'in 19. haftasında İH Konyaspor deplasmanına çıkan Galatasaray, rakibini iyi bir futbolun ardından 3-0 mağlup etmeyi başardı. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 26'ncı dakikada Falcao, 39'uncu dakikada Emre Akbaba ve 79'uncu dakikada Adem Büyük kaydetti. Ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkaran Aslan, bu galibiyetle birlikte puanını 33'e yükseltirken; İH Konyaspor ise 18 puanda kaldı.
5. dakikada Jevtovic'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı tokatladı.
12. dakikada Mariano'nun ceza yayı üzerinden şutunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Feghouli'nin şutunda, meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.
17. dakikada Ömer Bayram'ın sağ taraftan kullandığı kornerde, altıpas üzerinden topa yükselen Falcao'nun kafa vuruşunda, boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
26. dakikada Galatasaray öne geçti. Emre Akbaba'nın pasında sol kanatta topla buluşan Ömer Bayram, meşin yuvarlağı ceza sahasındaki Falcao'ya aktardı. Topu kontrol eden Falcao'nun vuruşunda, savunmaya da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1
37. dakikada Jevtovic'in ortasında Skubic'in kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
39. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Saracchi'nin yerden ortasında ceza sahasında topu kontrol eden Emre Akbaba, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2
Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
50. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağ kanattan ortasında Donk'un uzaklaştırmaya çalıştığı top, Thuram'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda, top az farkla auta gitti.
64. dakikada Miya'nın kullandığı serbest atışta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
74. dakikada Ömer Bayram'ın sol taraftan kullandığı kornerde topa iyi yükselen Ahmet Çalık'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
79. dakikada Galatasaray, farkı 3'e çıkardı. Adem Büyük'ün pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Mariano'nun yerden içeriye ortasında Adem Büyük, altıpas önünden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3
86. dakikada Shengelia'nın ceza sahası çizgisi üzerinden plasesinde, kaleci Muslera güçlükle topu kornere çeldi.
Karşılaşma, Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle bitti.
Konyaspor: 0 - 3 :Galatasaray
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Koray Gençerler, Bahattin Duran, Volkan Ahmet Narinç
İH Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Anicic, Alper Uludağ, Jonsson, Hadziahmetovic (Dk. 59 Shengelia), Ömer Ali Şahiner, Jevtovic (Dk. 46 Miya), Daci (Dk. 79 Hurtado), Thuram
Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet Çalık, Donk, Saracchi (Dk. 71 Şener Özbayraklı), Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba (Dk. 89 Emin Bayram), Ömer Bayram, Falcao (Dk. 57 Adem Büyük)
Goller: Dk. 26 Falcao, Dk. 39 Emre Akbaba, Dk. 79 Adem Büyük (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 41 Feghouli, Dk. 63 Lemina (Galatasaray)