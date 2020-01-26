Türkiye ile Cezayir arasında serbest ticaret anlaşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir- Türkiye iş formunda konuştu. İki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasının adımını attıklarını söyleyerek anlaşmanın iki ülke için sıçrama noktası olabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cezayir'de Cezayir-Türkiye iş forumunda "İki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasının adımını attık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları şu şekilde:

- 210 ekonomik bölgeye ihracat yapan ve 2020 ülkeden ithalat gerçekleştiren bir ülkeyiz.

- Türk Hava Yolları Afrika'ya 58 noktaya uçuş düzenliyor.

- Önümüzdeki dönemde iş birliğimizi daha da ilerleteceğiz.

- Afrika ülkeleriyle ticaretimiz 16 milyar dolara çıktı. 50 milyar dolara çıkaracağız.

"Adımı attık"

- Bu zirve ülkelerimiz için sıçrama tahtası olabilir.

Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da size her türlü desteği vereceğiz. Türkiye ile Cezayir arasındaki ticaret hacmi uzun süredir 4 mikyar dolar civarında seyrediyor. Bu rakam önemlidir ancak yeterli değildir. Bu rakamı 5 milyar dolara çıkarma kararı aldık.

İki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasının adımını attık.

Türk şirketleri bugüne kadar Cezayir'de 16.1 milyar değerinde 377 projeye imza attı. Teminat mektuplarında yaşadığımız sıkıntıyı aştığımızda bu rakamın daha da artacağına inanıyorum. Cezayir'de binin üzerinde Türk sermayeli şirket bulunuyor.

"Yüzde 70'lere çıkardık"

Bu yatırımlarıyla Türk şirketler on bin Cezayirli kardeşimize iş imkanı sunuyor.

Savunma sanayinin ürünleri de ayrı bir yer işgal ediyor. Yerlilik oranımızı yüzde yirmilerden yüzde 70'lere çıkardık. Silahlı insansız hava araçlarında dünyanın en ileri teknolojisini kullanan 4 ülkeden biri olduk.

Milli SİHA milli İHA milli helikopter gemi ve obüs eğitim uçağı gibi ürünler Türk Mühendisliğinin geldiği seviyeyi göstermesi açısından çok önemli."