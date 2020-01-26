Bursa'dan Elazığ'a gönül köprüsü

ELAZIĞ'da merkez üssü Sivrice İlçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından adeta seferberlik başlatan Bursa Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin yaralarını sarmaya başladı. İtfaiye arama kurtarma ekipleri gece gündüz arama çalışmalarına destek verirken, ihtiyaç sahibi vatandaşlara her gün sıcak çorba, yemek ve su dağıtılıyor.

BURSA Büyükşehir Belediyesi Elazığ ve Malatya'da can kayıplarına yol açan depremin hemen ardından kriz masası oluşturmuş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın talimatlarıyla bölgeye hemen ekiplerin sevk edilmesi kararlaştırılmıştı. Deprem yaşanır yaşanmaz vakit kaybetmeden Elazığ Valisi Çetin Oktay Yıldırım, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile 'ihtiyaçların belirlenmesi amacıyla' irtibata geçen Başkan Aktaş, 1 TIR içme suyu, 1 TIR çeşitli gıda maddesi ve 1 TIR da temizlik maddesi yüklü araçları zaman kaybetmeden yola çıkarmıştı.

Çorba dağıtımı başladı

Elazığ’da her gün ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak çorba ve gıda servisi yapacak seyyar bir aş evi de bölgeye ulaştırılırken; içerisinde gıda, giyim ve hijyen maddeleri bulunan yardım TIR'larıyla birlikte itfaiye arama kurtarma ekibi ve psiko-destek ekibi de deprem bölgesine ulaşır ulaşmaz çalışmalara hemen başladı. Elazığ’da depremzedeler için sıcak çorba ve yemek servisine başlanırken, BESAŞ’a ait gıda yüklü mobil araç da bizzat vatandaşların ayağına giderek gıda yardımlarını ulaştırıyor. Bunun yanında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye ulaştırılan psiko-destek ekibi ise özellikle çocukların ve enkazda yakınının çıkmasını bekleyen vatandaşlara moral desteği sağlıyor.

Öte yandan Bursa'da oturup Elazığ veya Malatya'da oturan yakınlarına ulaşmak isteyen vatandaşlara da Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz ulaşım desteği sağlıyor. Son iki gün içinde Büyükşehir Belediyesine başvuran yaklaşık 50 vatandaş küçük otobüslerle Elazığ ve Malatya'ya ulaştırıldı. Ulaşım desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Alo 153, 0224 716 1150 ve 444 1600 numaralı telefonlardan müracaatta bulunabilecekler.

"Ne gerekiyorsa yapacağız"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, depremin olduğu ilk andan itibaren Elazığ ve Malatya ile temas halinde olduklarını ve herhangi bir karışıklığa yol açmamak için gelen talepler doğrultusunda yardım yaptıklarını söyledi.

Kalplerinin Elazığ ve Malatyalılarla birlikte attığını ifade eden Başkan Aktaş, "Deprem bölgesinde herhangi bir karışıklığa neden olmamak için yardım malzemelerini ve bundan sonra yapılacak çalışmaları koordine etme noktasında yetkililerle birlikte çalışıyoruz. Kurtarma faaliyetleri sonrasında, alt ve üst yapı bakım-onarım çalışmaları için mühendis ve teknisyenlerimizden oluşan 3 ekibimiz de deprem bölgesinde olacak. Tüm imkanlarımız vatandaşlarımız için seferber. Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız ve devletimiz, tüm dinamikleri ile çok iyi bir şekilde organize oldular. Bize Bursalı hemşerilerimizden, ‘Ben de yardım etmek, bir şeyler yapmak istiyorum’ şeklinde telefonlar geliyor. Bu noktada düşüncesi olanlar, lütfen bizimle irtibata geçsinler. Bu sıkıntılı günler geçene kadar biz Elazığ ve Malatya'da olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.