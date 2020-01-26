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Göztepe Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti

Göztepe yeni stadının açılış maçında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Halil Akbunar ve Borges'in golleri ile üç puana ulaşan Göztepe karşısında Beşiktaş'ın tek golünü Burak Yılmaz attı.

Ayrıntılar geliyor...

Göztepe: 2 - 1 :Beşiktaş

45' GOOOLL!! Göztepe, Celso Borges'in golüyle bir kez daha öne geçiyor! Serdar Gürler'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Celso Borges, altıpasın sağından yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturuyor.

38' GOOOLL!! Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle maçta eşitliği sağlıyor! Halil Akbunar'ın Abdoulay Diaby'e ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Hüseyin Göçek, beyaz noktayı gösteriyor. Penaltı vuruşunu kullanmak için topun başına Burak Yılmaz geçiyor. Burak Yılmaz, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu kalecinin sağından ağlarla buluşturuyor.

25' GOOOLL!! Göztepe, Halil Akbunar'ın golüyle öne geçiyor! Douglas ile girdiği ikili mücadeleyi kazanan Serdar Gürler, sol kanattan ceza alanı içine giriyor. Serdar Gürler'in yerden çıkardığı topa Halil Akbunar, ön direkte şık bir topukla topu ağlara gönderiyor.

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