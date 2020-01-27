Elazığ'daki deprem sonrası ölü sayısı 39'a yükseldi

Şiddetli depremin yaşandığı Elazığ'dan kahreden haberler gelmeye davem ediyor. Bilanço günden güne ağırlaşıyor. Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi. Yaralı sayısının 1607 olduğu duyuruldu.

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar toplam 39 kişi hayatını kaybetti, bin 607 kişi yaralı olarak hastanelere başvurdu.

Depremin olduğu ilk andan itibaren 45 kişinin göçük altından sağ çıkarıldığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) saat 20.55'te Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıklamasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sürsürü mahallesinde 2 kişi enkaz altında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Mustafa Paşa Mahallesi'nde kurtarma çalışmalarının bittiğini Sürsürü Mahallesi'nde 2 kişinin enkaz altında olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca: "Yoğun bakımda yatan hasta sayımız 13" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Hastanelerde tedavi gören yaralı sayısı 104. Elazığ'da yoğun bakımda yatan hasta sayımız 13 sayısına kadar düşmüş oldu. 39 saatlik zaman diliminde hem UMKE ekibimiz, hem 112 Acil ekibimiz sahada hizmet veriyor. Sahada olağanüstü başarılar ortaya koyduklarını hepimiz gördük. Bizim çalışanımız olan Emine Kuştepe'nin, Azize Çelik ile olan telefon konuşmasına hepimiz şahit olduk. Diyaloğu hepimizi duygulandırdı" açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum: "Acil yıkılması gereken 12 bina var"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da "Hasar tespit çalışmalarını süratle yürütüyoruz. Vatandaşlarımız kaymakamlıklara başvurup hasarlı binalarını bize bildirmelerini bekliyoruz. Hasar tespit çalışmalarını bu şekilde hızlandıracağız. Elazığ ve merkez ve Sivrice'de 31 yıkık bina tespit edildi. Acil yıkılması gereken 12 bina var. Mustafa Paşa'da bütün binalar hızlıca kontrol edilecek" şeklinde konuştu.