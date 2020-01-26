Falcao ile Emre Akbaba'nın müthiş geri dönüşü

Geçirdikleri ağır sakatlıklar nedeniyle ligin ilk yarısında takıma faydalı olamayan Falcao ile Emre Akbaba, ikinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza attı.

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Ligde ve kupada attığı gollerle sarı-kırmızılı takımı sırtlayan iki isim bu maçta da sahneye çıktı.

Geçirdikleri ağır sakatlıklar nedeniyle ligin ilk yarısında katkı sağlayamayan Falcao ile Emre Akbaba, zorlu deplasmanda da gol atmayı başardı.