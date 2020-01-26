Kemal Kılıçdaroğlu Elazığ depremi üzerinden birlik mesajı verdi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'da felakete neden olan deprem sonrası birlik vurgusu yaparak, "Farklılıklarımız olabilir, farklı görüşlerimiz olabilir ama bir yerde felaket yaşanıyorsa hep beraber, hani tasada ve kıvançta beraber olmanın getirdiği güzellik içinde bölgeye yardımlar yapmaya çalışıyoruz" dedi.

İstanbul toplantılarına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yoksulluk konusunda herkese iş yaratamayabileceğine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "İşsiz bir insanın akşam evine ekmek götürmesi, okula giden çocuğuna harçlık vermesi lazım. Bunun yolu güçlü bir sosyal devletten geçiyor ama sosyal devlet gidip fakiri fukarayı toplayıp televizyon kameralarını da çağırıp 'bakın size süt veriyorum, ekmek veriyorum' demek değildir. Bu sosyal devlet değildir. Bu, fakirliği istismar etmektir" dedi.

Elazığ depremi

Depremin yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Depreme karşı önlem almak da hepimizin ortak görevi. Japonya'da da deprem oluyor, bizde de oluyor ama orada bizden daha şiddetli deprem olduğunda insanlar hayatını kaybetmiyor ama bizde insanlar hayatını kaybediyor. Demek ki almamız gereken önlemler var." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Elazığ'da 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, binden fazla kişinin yaralandığını ve bir kısmının taburcu edildiğini hatırlattı.

Liseyi Elazığ'da okumuş

Elazığ Ticaret Lisesi mezunu olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, Elazığ'ın kendisi açısından ayrı bir yeri olduğunu anlattı.

"Adaleti insanın vicdanında tartacağız"

Kılıçdaroğlu, Türkiye'de hayatın her alanında sorunlar olduğunu ifade etti.

Adaletin önemini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Adaleti nerede tartacağız? İnsanın vicdanında tartacağız. Vicdanla adalet yan yana geldiğinde o zaman ortaya barış ve sevgi çıkar, hataları erdemle karşılama çıkıyor. Adaleti de vicdanı da büyütmek ve yüceltmek zorundayız." dedi.

Kılıçdaroğlu, Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem nedeniyle genel başkan yardımcılarını bölgeye gönderdiğini ifade ederek, "İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in, Aydın'ın, Mersin ve Adana'nın büyükşehir belediye başkanları görevle bölgedeler. Ekrem Bey, o bölgeye gitti, diğer arkadaşlarım da hem insan olarak hem malzeme olarak bölgeye yardım götürdüler. Beni mutlu eden nokta şu; zaman zaman kendi aramızda kavgalar ederiz, zaman zaman tartışırız ama böyle bir felaketle karşılaştığımızda toplumun her kesimi beraber, birlik içinde bölgeye yardım yapıyor. Farklılıklarımız olabilir, farklı görüşlerimiz olabilir ama bir yerde felaket yaşanıyorsa hep beraber, hani tasada ve kıvançta beraber olmanın getirdiği güzellik içinde bölgeye yardımlar yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.