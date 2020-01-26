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MHP'li Enginyurt deprem sonrası Elazığlılara kin kusan hadsize verdi veriştirdi

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Twitter'da terbiyesiz bir kullanıcısının, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası, Elazığ halkı ile ilgili ağza alınmayacak sözler içeren paylaşımına ateş püskürdü.

Oyuncu Berna Laçin'in Elazığ depremin ile ilgili sosyal medya paylaşımına sert tepki gösteren MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un hedefinde bu sefer ne idüğü belirsiz bir Twitter kullanıcısı vardı.

Enginyurt, Sevan Nişanyan adlı kullanıya, deprem sonrası Elazığ halkına kin kusan sözleri nedeniyle deyim yerindeyse açtı ağzını yumdu gözünü. Enginyurt, 'Sen insan değil,domuzun önde gidenisin. Allah belanı versin.' dedi.

İşte o sözler;

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