Arap ülkeleri Elazığ depreminden sonra sessiz kaldı

Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Yunanistan geçmiş olsun mesajı yayınladı. Arap ülkelerinin bir çoğundan ses yok.

Türkiye cuma akşamı Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Yunanistan ilk mesaj yayınlayanlardan

Deprem sonrasında ilk geçmiş olsun mesajı yayınlayan ülkelerden biri Yunanistan oldu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, depremin ardından Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Türkiye'yi vuran yıkıcı depremin ardından Başkan Erdoğan ve Türk halkı ile canıgönülden dayanışma içindeyiz. Arama ve kurtarma ekiplerimiz yardım etmeye hazır." ifadelerini kullandı.

Arap ülkelerinin hiçliği

Müslüman olmalarına rağmen her ortamda Türkiye'nin karşısında duran Arap ülkeleri bu depremin ardından da hiçlik içerisinde.

Katar, Ürdün, Libya, Irak ve Filistin ise Türkiye'ye baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.