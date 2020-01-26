Erdoğan deprem provokatörlerine sert çıktı! Millet can bunlar mal derdinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi yasa boğan Elazığ depremiyle ilgili sosyal medya üzerinden provokatif paylaşım yapanlara, "Millet can derdinde bunlar mal derdinde" sözleriyle tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin karşısına geçti. Erdoğan, Elazığ'daki depreme ilişkin, "Devletimiz deprem anından itibaren vatandaşlarımızın yanına koşmuştur. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz" dedi. Erdoğan'ın hedefinde, sosyal medyada depremle ilgili provokatif paylaşım yapan isimler vardı.

"Millet can derdinde bunlar mal derdinde''

Erdoğan sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlara, "Her şeyden önce, bu birlik beraberliğe gerçekten destek veren halkımız vatandaşımız varken, bir diğer taraftan da bunu siyasi istismar meselesi yapanlar var. Orada millet can derdinde bunlar mal derdinde. Karalama kampanyasını sürdürüyorlar. Bazı sosyal medyada aldığımız, tabii insanı tahrik eden mesajlar var ki , onlar beter ve ahlaksızca. 20 yıldır bu hükümet ne yapmış diyecek kadar.. Depremi durdurma imkanımız var mı? Bunu hiç kimsenin, hiçbir devletin yapması mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Ölü sayısı 31'e çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanın bilançosunu açıklayarak, "Önceki gece 20:55'te yaşadığımız deprem için bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Yerin 7 km derinliğinde meydana gelen depremde 31 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1607 vatandaşımız da yaralandı. Enkaz altından kurtarılanların sayısı da 45'tir. Devletimiz deprem anından itibaren tüm kurumları ve imkanları ile vatandaşların yanına koşmuştur. Her türlü personel, araç, gereç, teçhizat deprem bölgesine ulaştırılmıştır" şeklinde konuştu.

Erdoğan incelemelerde bulunmak için Elazığ'a gitmişti

"Birçok dayanışma mesajı aldık''

Erdoğan, "Dün Elazığ ve Malatya'ya itikal ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Kış günü evleri yıkılan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Dünyadaki dost ve kardeş ülkelerden de pek çok dayanışma mesajları aldık.36 saattir büyük fedakarlıkla insanlarımıza yardım eden AFAD, Kızılay, TSK, Jandarma, tüm kamu görevlilerine teşekkür ediyorum" dedi.

"Yıkılması gereken binalar yıkılacak''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hasarlı binalar için hasar tespit çalışması başladı mı?" sorusuna, "Hasar tespit çalışmalarını Çevre Şehircilik Bakanlığımız sürdürüyor, sürdürecek. Elazığ'da da daha çok köylerde sıkıntı var. Binaların durumu nedir, bunların hasar tespitini yapıp sürat ile buralardaki yeniden inşa çalışmaları başlatacağız. Yıkılması gerekenler de varsa bunları yıkmak zorundayız. Artçı sarsıntılar durmuyor. Dün akşam Malatya'da 5,1'lik sarsıntıya bizzat yaşayarak şahit oldum. Gecikemeyiz. 3 bakanımız şu an orada, vekillerimiz orada, onları da bıraktık" diye konuştu.