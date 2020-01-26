Son deprem Malatya'da 4.3 büyüklüğünde oldu

ELAZIĞ ve MALATYA sallanmaya devam ediyor. Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,3, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde ise 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Pütürge ilçesinde saat 05.22'de 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 11.5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM: Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 5.22'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.— AFAD (@AFADBaskanlik) 26 Ocak 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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