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Son deprem Malatya'da 4.3 büyüklüğünde oldu

ELAZIĞ ve MALATYA sallanmaya devam ediyor. Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,3, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde ise 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Pütürge ilçesinde saat 05.22'de 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 11.5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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