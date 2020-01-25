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Elazığ'da 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

AFAD, Elazığ Sivrice'de saat 19:30'da, 5.1 şiddetinde artçı bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Bu depremin ardından Richter ölçeğine göre 4.0'dan büyük 4 sarsıntı daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 19.30'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

15 dakika içinde 5 deprem oldu
AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 19.30'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı. Depremin, 15 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi. Bu depremin ardından, 19.44'te 4.4 ve 4.3'lük depremler, 19.45'te 4.1 büyüklüğünde ve 19.46'da 4.3'lük bir sarsıntı meydana geldi.

29 kişi hayatını kaybetti
Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ölü sayısının 29'a yükseldiğini açıkladı.

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