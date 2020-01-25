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Fenerbahçeli taraftarlardan Elazığ'a destek

Fenerbahçeli taraftarlar, sahaya attıkları atkı ve berelerle Elazığ'daki depremzedelerin yanında olduklarını gösterdi.

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Kanarya'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona eren karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarlar damgasını vurdu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

"ELAZIĞ ÜŞÜME, FENERBAHÇE SENİNLE"
Futbolseverler, mücadelenin sonlarına doğru Elazığ'a gönderilmesi için üzerlerindeki atkı ve bereleri sahaya attı.

Daha sonra "Elazığ üşüme, Fenerbahçe seninle" şeklinde tezahüratlarda bulunan taraftarlar, herkesin takdirini topladı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR DA VAN İÇİN YAPMIŞTI
Hatırlanacağı gibi Beşiktaşlı taraftarlar da yıllar önce Van'da yaşanan deprem sonrası o bölgeye gönderilmesi için atkı ve bereleri sahaya fırlatmıştı.

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