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Pervin Buldan: Acıların dili dini ırkı yoktur

Pervin Buldan, depremden sonra internet kullanıcılarının, Google'da en çok ''Elazığ Kürt mü'' araması yapmasını eleştirdi.

Elazığ'da yaşadığımız depremin yaraları sarılmaya devam edilirken, sosyal medyada farklı bir konu tartışma konusu oldu.

Bazı Twitter kullanıcıları, yaşanan depremin ardından, Google'da en çok yapılan aramanın ''Elazığ Kürt mü?'' sorusu olduğunu iddia ederek veriler paylaştı.

Gün boyunca farklı kullanıcılar tarafından yapılan paylaşımlara da çeşitli kesimlerden tepkiler geldi.

"ACININ IRKI OLMAZ, BİR BÜTÜNÜZ"
HDP HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da konuya ilişkin bir tweet paylaştı. Acıların dili,dini,ırkı olmadığını söyleyen Buldan, paylaştığı tweette,  ''Elazığ’da ki depremden sonra Google’da en çok aranan “Elazığ Kürt”mü sözcüğü olmuş.Herkes şunu iyi bilsin ki Türküyle,Kürdüyle,Ermeni Süryanisiyle,Lazı,Arabı,Çerkez’iyle bir bütünüz." ifadelerine yer verdi.

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