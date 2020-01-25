HABER /  POLİTİKA

Bakan Ruhsar Pekcan açıkladı! Elazığ ve Malatyalı esnafa kredi ödemesi desteği

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da zarar gördüğü tespit edilen esnaf ve sanatkarın, kredi ve kefalet kooperatifleri üzerinden Halkbank aracılığıyla kullandığı kredilerin 1 yıllık taksit ve faizlerinin, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğince (TESKOMB) ödeneceğini bildirdi.

Pekcan, Twitter hesabından, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve Malatya başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Pekcan, açıklamasında "Deprem sebebiyle Elazığ ve Malatya'da zarar gördüğü tespit edilen esnaf ve sanatkarımızın, kredi ve kefalet kooperatifleri üzerinden Halkbank aracılığıyla kullandığı kredilerin, 1 yıllık taksit ve faizleri TESKOMB tarafından ödenecektir." ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Elazığ'da 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Fenerbahçe - Başakşehir maçı (CANLI İZLE)
İşte 6.8'lik Elazığ depreminin sesi
Cemal Enginyurt, Berna Laçin'e çok sert tepki gösterdi
Enkazdan çıkarılan Aydın çifti yaşadıkları o anları anlatı
Elazığ depreminde ölenlerin isimleri! Enkazdan çıkarılanların adları da var
ÖNCEKİ HABERLER
Ne zaman deprem olacak depremi bilen isim Feyzi Bingöl anlattı
Türk Telekom deprem sonrası Elazığ için seferber oldu
Deprem çantasında neler olur deprem çantası hazırlama
Kuzey Anadolu fay hattı nereden geçiyor hangi iller fay üstünde?
Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı ertelendi
Afet duaları hangisi deprem anında okunacak dua var mı?
Yorumlar 1 yorum