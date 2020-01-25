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Depremle sarsılan Elazığ ve Malatya için 3 aylık mücbir sebep hali ilan edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından son dakika haberi verildi. Depremle sarsılan Elazığ ve Malatya için 3 ay boyunca mücbir sebep hali ilan edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da vergi kanunlarının uygulaması bakımından 3 ay süreyle mücbir sebep ilan edildi.

Mücbir Sebep nedir?

Hukukta bir görevin, taahhüdün ve sorumluluğun yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek nitelikte bulunan ölüm, iflas, hastalık, tutukluluk, deprem, sel, savaş, ayaklanma gibi kişilerin önceden öngörebilmelerine olanak bulunmayan ve bu nedenle önüne geçilmesi mümkün bulunmayan, dış etkiler sonucu meydana gelen olayları ifade eder.

DASK'tan hasar başvurusu yapanlarla ilgili açıklama

Öte yandan Elazığ’da 42 bin 955, Malatya’da 62 bin 680 konutun Zorunlu Deprem Sigortası poliçesine sahip konut bulunuyor. DASK'tan hasar için başvuru yapanlarla ilgili açıklama geldi.

DASK, Elazığ depremi sonrasında 750'ye yakın hasar ihbarı alındığını açıkladı.

Bölgedik kurtarma çalışmaları sonrasında eksperlerin hasar tespitlerine başlayacağı bildirilen açıklamada vatandaşlara şu bilgi verildi:

Elazığ ve Malatya başta olmak üzere çevre illerden ihbarlar geliyor. Biz de DASK ekibi olarak çalışmalarımıza hızla başladık. Çağrı merkezimiz ve internet sitemiz üzerinden hasar ihbarları alıyor; deprem bölgesindeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar 750’ye yakın ihbar aldık. Bölgede kurtarma çalışmaları sürerken, DASK olarak biz de eksperlerimizle birlikte hasar tespitine en kısa sürede başlamak için gerekli organizasyonu yürütüyoruz. Enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından saha çalışmalarına başlayarak hızla hasar tespitlerini gerçekleştireceğiz.

Zorunlu Deprem Sigortası

Elazığ’da 42 bin 955, Malatya’da 62 bin 680 konutun Zorunlu Deprem Sigortası poliçesine sahip konut bulunuyor. DASK, kuruluş amacı doğrultusunda Türkiye’nin herhangi bir yerinde meydana gelen depremlerde oluşan bina hasarlarını tazmin ediyor. Sigortalılar, ALO DASK 125 Çağrı Merkezi’nden ve www.dask.gov.tr internet adresinden hasar ihbarında bulunabiliyor.

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