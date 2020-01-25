Elazığ'da şiddetli depremin ardından korkunç görüntüler geldi
Elazığ'da gerçekleşen 6,8 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi, yaralı sayısı 1015'e yükseldi. Depremin yol açtığı yıkım fotoğraflara böyle yansıdı.
Elazığ şehir merkezinde 4 binanın yıkılırken, AFAD ekipleri enkazda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Elazığ ile çevre illerde arama tarama çalışmalarının devam ederken, yurtlarda kalanlar da spor salonlarına alındı.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Sivrice'deki deprem sonrasında saat 07.50 itibarıyla bölgede 4 ve üzeri büyüklükte 11 sarsıntı meydana geldiği, toplam artçı sayısının da 228 olduğu belirtildi. AFAD Başkanlığınca bölgeye, 144 tır ile 6065 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 11 bin 532 yatak ve 18 bin 720 battaniye sevk edildiği aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Türk Kızılay, bölgeye 202 personel, 29 araç, 7 ikram aracı ve 4 mobil mutfak ile 2 sahra mutfak kiti, 15 bin 747 battaniye, 5656 yatak, 1563 ısıtıcı, 2500 çadır, 193 bin 420 kilogram un ve 3200 adet gıda kolisi sevk etmiştir. Acil ihtiyaçlar nedeniyle barınma, beslenme, enerji, haberleşme, hasar tespit ve psikososyal çalışma gruplarından ekipler bölgeye sevk edilmeye başlamıştır. Bu kapsamda 143 personel ve 47 araç bölgeye yönlendirilmiştir."
Enkazdan 5 kişi sağ çıkarıldı
Elazığ merkezde Mustafa Paşa Mahallesi'nde 1 kişi, Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çöken binadan 2 kişi sağ çıkarıldı. Malatya'nın Doğanyol ilçe merkezindeki Gökçe Mahallesi'nde yıkılan iki katlı kerpiç evin enkazından ise 2 kişi kurtarıldı.