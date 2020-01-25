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Beyoğlu'nda iki katlı bina çöktü

BEYOĞLU, Karaköy'deki binanın ikinci katının zemininde dün gece saatlerinde çökme meydana geldi. Alt katta bulunan berber dükkanı molozla dolarken, çökmenin olduğu sırada binanın içinde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Olay dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Karaköy, Kemeraltı Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın 2. katının zemininde çökme meydana geldi. Giriş bölümündeki berber dükkanı molozların altında kalırken çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmada göçük altında kimsenin bulunmadığını tespit etti.  Olayın iş yeri sahibinin dükkanı kapatıp çıktıktan yarım saat sonra yaşandığı anlaşıldı. Binanın etrafını kapatarak önlem alan belediye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Öte yandan polis ekipleri de Kemeraltı Caddesi Tophane yönünü araç  trafiğine kapatarak önlem aldı.

Yarım saatte kurtuldular

Berber dükkanının sahibi Ramazan Sancak "Ben saat 20.30 sıralarında dükkanımı kapattım. Eve giderken yolda bana telefon geldi. Yandaki otelin güvenliği aradı, 'ağabey dükkanın komple çöktü' dedi. Ben de apar topar geri geldiğimde itfaiye, polis ve belediye ekipleri buradaydı. Binanın iç tarafı komple çökmüş, bütün dükkan ve malzemem molozun altında kaldı. Dükkan şuan yarıya kadar moloz yığını altında. Ben çıktıktan yaklaşık yarım saat sonra çökme olayı gerçekleşmiş, müşterim vardı çok şükür ki çıkmıştık ve can kaybı yok ama bütün malzemem göçük altında kaldığı için mağdurum" diye konuştu. 

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