Tekbaş, ‘Tatil Tadında Kalın’ adlı kitabını tanıttı

Gazeteci- Yazar Alper Tekbaş, ‘Tatil Tadında Kalın’ adlı kitabının imza gününü Cumartesi günü saat 15.00’te Edirne’de bir avm’de bulunan kitap mağazasında gerçekleştirdi.

Alper Tekbaş, Selimiye Meydanı, Fatih Sultan Mehmet Heykeli önünde çıkan kitabıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kitabımızda Edirne’nin gezilip görülecek tüm noktaları, Edirne’nin insanı, ne yenilir, Edirne’de objektif ne yaşanıldıysa o var. Edirne’nin dünya ve insanlık tarihinde ve insanlığa barış ve huzurun gelmesinde ne kadar önemli bir yer olduğunu bilmek, hissetmek, yaşamak gerekir.” dedi.

“Edirne’yi sevdiğim için imza günümü burada düzenliyorum”

İstanbul’un fethinin başladığı noktanın Edirne olduğunu belirten Tekbaş, “Fatih Sultan Mehmet Han'da Edirne'de Eski Cami'de namazını kıldı, esnafı ziyaret etti, dualar aldı ve İstanbul'u fethetti. Ben hep gönülleri fetih etmek için yolculuklara çıktım. Edirne'nin sokaklarında çarşılarında dolaştım insanlarına dokundum. Edirne'ye her geldiğimde bunu ifade ettim. Edirne'ye günü birlikten ziyade uzun vadeli insanları çekebilmenin yollarını aramalıyız. Her gelişimde daha çok bağlandım. Tüm yolculuklarımın toplamında mutlaka ve mutlaka Edirne'ye geldiğimde bir huzur bir hoşgörü, bir maneviyat, bir buluşma, özlenen hasret çekilen duyguları burada içerik olarak üretme, düşünme, yaşama Edirne'de herkes için her şey var.” şeklinde konuştu.