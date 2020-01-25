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Provokatif paylaşımlara soruşturma başlatıldı! 'Enkaz altındayım'

ELAZIĞ ve Malatya'daki depremlerde onlarca kişi enkaz altında kalırken, sosyal medyada skandal paylaşımlar yapan kişilerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Sahte hesap açan bazı kişiler konum vererek "Enkaz altındayım, yardım edin" şeklinde tweetler attı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada yer alan provokatif paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı.

Türkiye deprem şoku yaşarken binlerce insan depremzedelere yardımcı olmak için sosyal medya üzerinden iletişime geçti. Kimi adres verip “Gelin bende kalın” dedi, kimi yaşam belirtisi olan enkaz bölgelerinin yerini paylaştı.

Bazı kişiler ise Twitter’da sahte hesap açıp, “Enkaz altındayım. Yardım edin” şeklinde paylaşımlarda bulundu. Binlerce kişiyi alarma geçiren, hayat kurtarmak için zamanla yarışan ekipleri meşgul eden vicdansızların yaptığı paylaşımların sahte olduğu geç de olsa anlaşıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, provokatif paylaşım yapan isimlerin kimlik tespiti için çalışma başlattı.

Bunun üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "24/01/2020 günü meydana gelen deprem olayı ile ilgili olarak, sosyal medyada yer alan provokatif içerikli paylaşımlar için, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."  açıklaması yaptı.

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