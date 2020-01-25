Beşiktaş Göztepe deplasmanında yeni başlangıç peşinde

Süper Lig'in 19. haftasında yarın Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, yeni bir başlangıç için rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Siyah-beyazlı takım, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu'nun teknik direktör Abdullah Avcı ile yolları ayırmasının ardından ilk mücadelesini Göztepe karşısında verecek.

Avcı yönetiminde istikrarsız bir görüntü sergileyen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkamazken, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise son 16 turunda elenmekten kurtulamadı.

İki kulvardan erken ayrılmak zorunda kalan Beşiktaş, zirve mücadelesinin gerisinde kaldığı Süper Lig'de önemli değişikliklerin ardından başarı kovalayacak.

Üst üste iki deplasman

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon devam ettiği tek kulvar Süper Lig'de zorlu bir mücadele verecek.

Ligde 40 puanlı lider Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisinde bulunan Beşiktaş, üst üste iki deplasman maçına çıkacak.

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak siyah-beyazlı ekip, bir sonraki hafta ise Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Beşiktaş, bu sezon ligdeki 8 deplasman maçında 3 galibiyet alabildi. Dış sahadaki bir karşılaşmayı beraberlikle tamamlayan siyah-beyazlılar, 4 kez rakiplerine mağlup oldu ve 10 puan toplayabildi.

Süper Lig'deki deplasman maçlarında 10 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 16 gol gördü.

Bu sezon 14 yenilgisi bulunuyor

Avcı döneminde bu sezon 28 resmi maça çıkan Beşiktaş, 14 kez sahadan mağlup ayrıldı.

Süper Lig'de 6 defa yenilen siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde 5 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 mağlubiyet aldı.

Ligde Avcı yönetiminde 9 kez kazanabilen Beşiktaş, Avrupa ve kupa mücadelesinde ise birer galibiyet elde edebildi.

Siyah-beyazlı ekip, ligdeki 3 karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı.

Savunması kötü durumda

Avcı'nın teknik direktörlüğünde kötü savunmasıyla dikkati çeken Beşiktaş, yeni dönemde bunu toparlamaya çalışacak.

Siyah-beyazlı takım, kötü sonuçlar aldığı 28 maçta 47 gol yerken 41 gol attı.

Son 9 resmi maçta 6 yenilgi

Siyah-beyazlı ekip, son 9 resmi karşılaşmada 6 kez mağlup oldu.

Bu periyotta ligde Kasımpaşa'yı 3-2 ve Gençlerbirliği'ni 4-1 yenen Beşiktaş, kupada ise Anagold 24Erzincanspor'a 3-0 üstünlük sağladı.

Siyah-beyazlı takım, söz konusu dönemdeki Süper Lig maçlarında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0, Fenerbahçe'ye 3-1, Sivasspor'a 2-1 mağlup olurken, kupada ise Anagold 24Erzincanspor'a 2-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a ise 2 karşılaşmada da 3-2 yenildi.

Son 9 resmi karşılaşmada 16 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 18 gol gördü.

2020'de henüz galibiyeti yok

Beşiktaş, 2020 yılında çıktığı 3 maçta henüz galibiyet alamadı.

Yılın ilk maçını Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapan siyah-beyazlı ekip, rakibine deplasmanda 3-2 yenildi.

Ligde Sivasspor'a evinde 2-1 yenilen Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı rövanş mücadelesini de 3-2 yitirdi.

Ligde 6 maçtır gol yiyor

Beşiktaş, ligde oynadığı son 6 maçta kalesini gole kapatamadı.

Siyah-beyazlı ekip söz konusu 5 karşılaşmada Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Sivasspor karşısında kalesinde toplam 11 gol gördü.

Yönetim yeni teknik direktör arayışlarına başladı

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu, Avcı ile yolları ayırdıktan sonra yeni teknik direktör arayışlarına da başladı.

Siyah-beyazlı ekipte, özellikle taraftarların istediği Beşiktaş'ın eski futbolcusu Sergen Yalçın da gündemde bulunuyor.