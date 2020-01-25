Son dakika gelişmesi! Malatya'da bir deprem daha

MALATYA'da merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Elazığ'da önceki akşam saat 20:55'te meydana gelen 6.8'lik depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.

Depremin şiddeti 4.6

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Malatya'da merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Saat 13:14'te meydana gelen deprem yerin 5 kilometre derinliğinde kaydedildi.