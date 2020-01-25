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Son dakika gelişmesi! Malatya'da bir deprem daha

MALATYA'da merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Elazığ'da önceki akşam saat 20:55'te meydana gelen 6.8'lik depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.

Depremin şiddeti 4.6

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Malatya'da merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Saat 13:14'te meydana gelen deprem yerin 5 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Ne olmuştu?

Dün akşam Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, daha sonra hem Elazığ'da hem de Malatya'da 398 artçı sarsıntı olmuştu. Deprem nedeniyle Elazığ'da 18, Malatya'da 4; toplam 22 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında kalan 39 kişi sağ olarak kurtarılırken, 22 kişinin halen enkaz altında olduğu düşünülüyor. 

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