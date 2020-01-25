Rıza Çalımbay: Transferler bugün geliyor

Süper Lig’in 19. haftasında Çaykur Rizespor’u ağırlayacak olan lider DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “Yeni transfer olan arkadaşlarımız da bugün yarın gelecek. Onlar da aramıza katıldığı zaman daha alternatifli bir kadromuz olacak” dedi.

Sivasspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını adeta dondurucu soğukta sürdürüyor. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, yapılacak olan transferler hakkında konuştu.



Çalımbay, öncelikle Elazığ’da yaşanan deprem için çok üzgün olduklarını ifade ederek, “Her şeyden önce çok üzgünüz. Bu tür olaylarda bir bütün olmayı başarıyoruz. Keşke bir şeyler yapabilsek. Elimizden gelen bir şeyler olsa da yapsak. İnşallah fazla kaybımız olmaz. Çok üzgünüz. Antrenmandan önce bile bunu konuştuk. Deprem nerede olursa olsun gerçekten çok üzücü bir olay. Vefat edenlere Allah rahmet eylesin. İnşallah küçük şeylerle atlatırız” şeklinde konuştu.

“İki kulvarı da götürmeye çalışacağız”

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde eşleştikleri Antalyaspor ile ilgili yöneltilen soruya ise Rıza Çalımbay, “Kupada seri başı değildik. Seri başı olan takımlar iyi ekipler. Zaten iyi takım olmasalardı buraya kadar gelemezlerdi. Hem lig hem de kupa maçları oynayacağız. Zor bir fikstür olacak. Bu yüzden kadro çok önemli. Çaykur Rizespor maçına da eksik kadroyla çıkacağız sakat ve cezalı futbolcularımızdan dolayı. İki kulvarı da götürmeye çalışacağız” yanıtını verdi.

“Alternatifli bir kadromuz olacak”

Transfer çalışmalarının devam ettiğini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, “Yeni transfer olan arkadaşlarımız da bugün yarın gelecek. Onlar da aramıza katıldığı zaman daha alternatifli bir kadromuz olacak. Rizespor maçı bizim için çok önemli. Kolay bir maç olmayacak. Ligin ikinci yarısında hiçbir maç kolay olmayacak. Her zamanki gibi futbolumuzu oynayıp, elimizden gelen bütün gayreti gösterip iyi bir şekilde ligi bitirmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Eksi 13 derece idman

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde eksi 13 derecede gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanı tamamladı. Antrenmana sakatlığı devam eden Hugo Fernando katılmazken, izinli olan Erdoğan Yeşilyurt, Emre Kılınç ve Barış Yardımcı da çalışmada yer almadı.