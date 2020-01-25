Spor camiasından Elazığ depremi için başsağlığı mesajı

Spor camiası, Elazığ ve çevre illerde hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için başsağlığı mesajı paylaştı.

Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Elazığ'da 5, Malatya'da 25 bina yıkıldı. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 30 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Spor camiası, Elazığ ve çevre illerde hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için başsağlığı mesajı paylaştı.

Federasyonlar ve kulüplerin paylaştığı mesajlar şöyle;

FUTBOL FEDERASYONU: ACIMIZ BÜYÜK

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde can kayıplarımızın olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Ülkemizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

BASKETBOL FEDERASYONU

Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

VOLEYBOL FEDERASYONU: BAŞIMIZ SAĞOLSUN

Elazığ ve çevre illerde hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve tüm milletimize baş sağlığı diliyoruz.

ATLETİZM FEDERASYONU: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz.

Dünden (24 Ocak) itibaren Elazığ ve Malatya çevresinde etkili olan 6.8 büyüklüğündeki deprem ve artçılarının sonucunda 20 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini öğrendik. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

GÜREŞ FEDERASYONU: GEÇMİŞ OLSUN ELAZIĞ

Elazığ ve çevre illerde hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremi üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Tüm vatandaşlarımıza ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

BOKS FEDERASYONU

Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç: Elazığ ve çevre illerini etkileyen 6.8 büyüklüğündeki depremi üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

JUDO FEDERASYONU: BAŞIMIZ SAĞOLSUN

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz.

Judo ailesi olarak, Elazığ'ın Sivrice ilçesi ve çevre illerde hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Türk milletinin başı sağolsun.

FENERBAHÇE

Elazığ ve çevre illerde hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve tüm milletimize baş sağlığı diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diler, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz.

GALATASARAY

Elazığ'ın Sivrice ilçesi yakınlarında meydana gelen ve çevre illerde ve bölgelerde hissedilen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

BEŞİKTAŞ

Elazığ ve çevre illerinde hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor, etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Geçmiş olsun.

TRABZONSPOR

Elazığ'da meydana gelen şiddetli depremde can ve mal kaybı olmamasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

BARCELONA

Geçmiş olsun Elazığ, geçmiş olsun Türkiye!

AS ROMA

AS Roma ailesi olarak düşüncelerimiz ve dualarımız, Elazığ'daki korkunç depremden etkilenenlerle. Geçmiş olsun Elazığ.

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR

Elazığ'da meydana gelen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını dileyerek, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

BTCTURK YENİ MALATYASPOR: GEÇMİŞ OLSUN ELAZIĞ, MALATYA!

Elazığ Sivrice'de meydana gelen ve Malatya ile birlikte çevre illerde de hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

GÖZTEPE

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sarsıntının can kaybına sebep olmamasını diliyoruz.

ANTALYASPOR

Merkez üssü Elazığ olan ve ülkemizin birçok kentinde hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diler, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

DEMİR GRUP SİVASSPOR

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te yerin 6.75 kilometre derinliğinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Sivas ve çevre illerde de hissedildi.

Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

Elazığ Sivrice'de meydana gelen ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

En büyük temenni ve duamız can kaybı ve yaralanmaların olmaması. Geçmiş olsun

AYTEMİZ ALANYASPOR

Elazığ ve çevre illerde hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor, etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

ÇAYKUR RİZESPOR

Deprem dolayısıyla Elazığ ile Malatya'da yaşanan can kayıpları ve ağır hasar nedeniyle derin üzüntü içerisindeyiz.

Dileğimiz can kayıplarının artmaması.

Allah böylesi büyük acılar yaşatmasın. Ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

BB ERZURUMSPOR

Geçmiş olsun Elazığ.. Geçmiş olsun Türkiye'm..