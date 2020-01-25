HABER /  GÜNCEL

Elazığ'dan sevindiren haber! 6 aylık hamile kadın enkazdan sağ olarak kurtarıldı

ELAZIĞ'da 21 kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinde, enkaz altında kalan 6 aylık hamile bir kadın kurtarıldı.

Elazığ'ı sarsan 6,8'lik depremde 6 aylık hamile olan Pınar Dişli enkaz altından sağ olarak kurtarıldı. Anne Dişli'nin kurtarılmasından kısa süre sonra ailenin erkek çocuğu Meriç Dişli de enkaz altından kurtarıldı.

Güzel haberler de geliyor

Deprem felaketinin ardından acı haberler kadar iyi haberler de geliyor. 21 kişinin hayatını kaybettiği, binden fazla kişinin yaralandığı doğal felakette 6 aylık hamile olan Pınar Dişli AFAD ekiplerince enkaz altından çıkarıldı. 

Öte yandan bu olaydan yaklaşık bir saat kadar önce, biri merkezde diğeri Maden ilçesine bağlı Gezin'de olmak üzere iki kişi daha enkazdan kurtarılmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Elazığ'da şiddetli depremin ardından korkunç görüntüler geldi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Süleyman Soylu: Az önce geldiğimiz noktadan bir ses duyuldu
Tayvanlı deprem kâhini Türkiye'nin doğusu için üç gün önceden uyarmış
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı kovuldu! İşte yerine düşünülen ilk isim
Elazığ depremindeki ölü ve yaralı sayısı kaç? Son dakika açıklaması
Pötürge ve Doğanyol ilçelerinden kötü haberler geliyor : 100 bina yıkıldı
Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem oldu! Depremden son dakika haberler
ÖNCEKİ HABERLER
Elazığspor ve Elazığ Belediye Spor'un maçları ertelendi
TFF açıkladı: Maçlardan önce saygı duruşu yapılacak
Depremden kaçan muhtar, kalp krizi geçirip öldü
Kartal'da 6 tekne alev alev yandı
Manchester United'da Islam Slimani sesleri
Askerlik yerleri sorgulama 2020 ekranı açıldı TC ile giriş
Yorumlar