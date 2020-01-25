Elazığ'dan sevindiren haber! 6 aylık hamile kadın enkazdan sağ olarak kurtarıldı

ELAZIĞ'da 21 kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinde, enkaz altında kalan 6 aylık hamile bir kadın kurtarıldı.

Elazığ'ı sarsan 6,8'lik depremde 6 aylık hamile olan Pınar Dişli enkaz altından sağ olarak kurtarıldı. Anne Dişli'nin kurtarılmasından kısa süre sonra ailenin erkek çocuğu Meriç Dişli de enkaz altından kurtarıldı.

Güzel haberler de geliyor

Deprem felaketinin ardından acı haberler kadar iyi haberler de geliyor. 21 kişinin hayatını kaybettiği, binden fazla kişinin yaralandığı doğal felakette 6 aylık hamile olan Pınar Dişli AFAD ekiplerince enkaz altından çıkarıldı.