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THY'nin Elazığ'a 150 TL sabit bilet uygulaması tartışma yarattı

THY'nin deprem sonrası Elazığ'a 150 TL sabit bilet fiyatlı uçuş başlatması sosyal medyada tartışmaya neden oldu.

Bazı kullanıcılar THY'nin acil bir durumda ücret talep etmesine tepki gösterirken bazı kullanıcılar da izdiham oluşmaması için sabit bilet fiyatının doğru olduğunu belirtti.

"150 TL'ye sabitlenecek"

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından THY'nin ek sefer uygulayacağını açıkladı. Üstün, bilet fiyatının 150 TL'ye sabitleneceğini belirtti. Ancak Üstün'ün bu açıklamalarına sosyal medyada bazı kullanıcılar tepki gösterdi.

300 kişilik uçak gönderdi

THY Basın Müşaviri Üstün, 300 kişilik uçağın AFAD ve Kızılay ekipleriyle birlikte Elazığ'a ulaşacağını söyleyerek şunları kaydetti: Elazığ ve bölge halkının ihtiyaçlarını hızlı ve kapsamlı şekilde karşılayabilmek amacıyla; 300 kişilik bir uçağımız AFAD, Kızılay ekipleri ve ekipmanları ile birlikte saat 02:00'da Elazığ'a hareket edecektir. Halkın havayolu olarak her koşulda milletimizin yanındayız.

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