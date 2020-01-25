Anadolu Efes deplasmanda Real Madrid'i devirdi

EuroLeague'de 21. haftada Real Madrid deplasmanına giden Anadolu Efes, lider çıktığı karşılaşmayı 80-75 kazandı ve normal sezonda liderliğini devam ettirdi.

Real Madrid'i 75-80 mağlup eden Anadolu Efes, üst üste 6. galibiyetine de ulaşmış oldu. Lacivert-Beyazlı takım ayrıca, İspanyol devi Real Madrid'i 15 yıl aradan sonra deplasmanda ilk kez mağlup etmeyi başardı.

Shane Larkin damga vurdu

Maçın en skorer ismi ise 32 sayı 5 ribaund ve 4 asist ile oynayan Shane Larkin oldu. Tibor Pleiss ise 13 sayı ile takımına katkı sağladı.

Lider Anadolu Efes, 22. haftada Sırbistan'da Kızılyıldız ile 31 Ocak'ta karşı karşıya gelecek.