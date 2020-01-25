HABER /  SPOR

Anadolu Efes deplasmanda Real Madrid'i devirdi

EuroLeague'de 21. haftada Real Madrid deplasmanına giden Anadolu Efes, lider çıktığı karşılaşmayı 80-75 kazandı ve normal sezonda liderliğini devam ettirdi.

Real Madrid'i 75-80 mağlup eden Anadolu Efes, üst üste 6. galibiyetine de ulaşmış oldu. Lacivert-Beyazlı takım ayrıca, İspanyol devi Real Madrid'i 15 yıl aradan sonra deplasmanda ilk kez mağlup etmeyi başardı.

Shane Larkin damga vurdu
Maçın en skorer ismi ise 32 sayı 5 ribaund ve 4 asist ile oynayan Shane Larkin oldu. Tibor Pleiss ise 13 sayı ile takımına katkı sağladı.

Lider Anadolu Efes, 22. haftada Sırbistan'da Kızılyıldız ile 31 Ocak'ta karşı karşıya gelecek. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Elazığ depremindeki ölü ve yaralı sayısı kaç? Son dakika açıklaması
Pötürge ve Doğanyol ilçelerinden kötü haberler geliyor : 100 bina yıkıldı
Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem oldu! Depremden son dakika haberler
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın yerine ilk aday Sergen Yalçın!
Elazığ depremi Prof. Naci Görür'ü korkuttu : Bu deprem endişe verici
ÖNCEKİ HABERLER
Gençlerbirliği Gaziantep FK'yı tek golle geçti
Obradovic: Çok iyi bir takımı yendik bu akşam
Fenerbahçe Beko AX Armani Milan'ı rahat geçti
Enkazdan birer saat arayla 2 kadın sağ çıkarıldı
Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem
Hacamat takvimi Ocak ayı 2020 hangi günler hacamat yaptırılır?
Yorumlar