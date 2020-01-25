Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ depremi ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası ilk açıklama geldi. Erdoğan yaptığı açıklamada Tüm kurumlarımız gerekli tedbirleri almaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Elazığ’da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip etiğimizin bilinmesini istiyorum. Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla Milletimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum.