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Elazığ Belediyesi depremde yaralanan vatandaşlarımız için acil kan çağrısında bulundu

Elazığ Belediyesi, kentte meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası kan verme çağrısı yaptı.

Elazığ Belediyesi 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından twitter adresinden acil kan çağrısında bulundu.

Belediyenin resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hastanelerde tedavi gören vatandaşlarımız için çok acil kan ihtiyacı bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın kan vermeleri için hastanelere gitmelerini önemle rica ederiz. Acil müdahale araçları trafik yoğunluğu sebebiyle çalışamamaktadır. Tüm vatandaşlarımızın şahsi araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını, toplu taşıma araçlarını kullanmalarını önemle rica ederiz."

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