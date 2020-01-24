HABER /  GÜNCEL

İBB arama kurtarma ekipleri Elazığ’a gidiyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurtarma ekipleri Elazığ'a gidiyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, depremle ilgili AKOM'da bilgi alırken, yardım ekibinin yola çıktığı belirtildi.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu AKOM’a geçerek çalışmaları yönetti.

İmamoğlu, İBB'nin arama kurtarma ekiplerini harekete geçirerek Sivrice'ye bir an önce yola çıkmaları için talimat verdi. İmamoğlu'nun talimatı üzerine 30 arama kurtarma ekibi Sivrice'ye yola çıkmak üzere harekete geçti.

İBB arama kurtarma ve yardım ekibinde, 10 itfaiye arama kurtarma aracı, 1 su tankı, 1 soğuk gıda kamyonu, 2 açık kasa kamyonu, 66 itfayie personeli, 8 ahçı, 8 şoför ve iki yardımcı personel görev yapacak.

Ayrıca her öğün 3 bin kişiye yemek çıkarabilecek ve en az bir hafta Elazığ'da kalacak olan yemek tırı da harekete geçti.

İBB'nin 85 personel, 15 araçtan oluşan bir konvoyu en geç, gece 24:00 itibariyle yola çıkarmış olacak.

İBB'nin bütün arama kurtarma ve yardım ekiplerinin, öğlen saatlerinde Sivrice ilçesine ulaşması planlanırken bir tünel aracı da uçakla Elazığ'a yollandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Elazığ depremindeki ölü ve yaralı sayısı kaç? Son dakika açıklaması
Kandilli uyardı: Evlere girmeyin, artçılar büyük olabilir
Pötürge ve Doğanyol ilçelerinden kötü haberler geliyor : 100 bina yıkıldı
Elazığ'da ısı eksi 12 dereceye indi! Meteorolojiden endişe veren haber
AFAD'dan depreme ilişkin son dakika uyarısı! Cep telefonlarını kullanmayın
Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem oldu! Depremden son dakika haberler
ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan deprem açıklaması
Depremde kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti
Elazığ depremini günler öncesinden tahmin etti
Elazığ'daki deprem sonrası 4 operatörden ücretsiz internet duyurusu
Elazığ merkezli deprem Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da hissedildi
Hacamat takvimi Ocak ayı 2020 hangi günler hacamat yaptırılır?
Yorumlar