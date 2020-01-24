HABER /  GÜNCEL

Elazığ depremi bu ülkelerden de hissedildi

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Elazığ'daki 6,8 şiddetindeki depremin Irak, Suriye, İran, Ermenistan, Lübnan ve İsrail'de de hissedildiğini açıkladı.

Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem çevre illerin yanı sıra Irak, Suriye, İran, Ermenistan, Lübnan ve İsrail'de de hissedildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yerin 6.75 kilometre derinliğinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Elazığ’ın çevre illeri Malatya, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Tunceli  dahil birçok ilde hissedildi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi sosyal medya hesabından, Elazığ merkezli depremin Türkiye’nin yanı sıra Irak, Suriye, İran, Ermenistan, Lübnan ve İsrail’de de hissedildiğini açıkladı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Elazığ depremindeki ölü ve yaralı sayısı kaç? Son dakika açıklaması
Kandilli uyardı: Evlere girmeyin, artçılar büyük olabilir
Pötürge ve Doğanyol ilçelerinden kötü haberler geliyor : 100 bina yıkıldı
Elazığ'da ısı eksi 12 dereceye indi! Meteorolojiden endişe veren haber
AFAD'dan depreme ilişkin son dakika uyarısı! Cep telefonlarını kullanmayın
Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem oldu! Depremden son dakika haberler
ÖNCEKİ HABERLER
İbrahim Kalın: Tüm kurumlarımız seferber edildi
İBB arama kurtarma ekipleri Elazığ’a gidiyor!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan deprem açıklaması
Depremde kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti
Elazığ depremini günler öncesinden tahmin etti
MHRS randevu alma ekranı 2020 TC numarası ile giriş
Yorumlar