Elazığ depremi bu ülkelerden de hissedildi

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Elazığ'daki 6,8 şiddetindeki depremin Irak, Suriye, İran, Ermenistan, Lübnan ve İsrail'de de hissedildiğini açıkladı.
Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem çevre illerin yanı sıra Irak, Suriye, İran, Ermenistan, Lübnan ve İsrail'de de hissedildi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yerin 6.75 kilometre derinliğinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Elazığ’ın çevre illeri Malatya, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Tunceli dahil birçok ilde hissedildi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi sosyal medya hesabından, Elazığ merkezli depremin Türkiye’nin yanı sıra Irak, Suriye, İran, Ermenistan, Lübnan ve İsrail’de de hissedildiğini açıkladı.